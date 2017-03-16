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Rakibimiz Finlandiya'nın kadrosu belli oldu

2018 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile oynayacak olan Finlandiya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

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Rakibimiz Finlandiya'nın kadrosu belli oldu

Finlandiya’nın 24 Mart Cuma günü 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Türkiye ile oynayacağı karşılaşma öncesi aday kadrosu açıklandı.

Finlandiya Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler
Lukas Hradecky, Jesse Joronen, Anssi Jaakkola

Defans oyuncuları
Kari Arkivuo, Niklas Moisander, Sauli Visnen, Joona Toivio, Jere Uronen, Paulus Arajuuri , Jukka Raitala, Janne Saksela

Orta saha oyuncuları
Juha Pirinen, Markus Halsti, Rasmus Schüller, Robin Lod, Sakari Mattila, Perparim Hetemaj, Alexander Ring, Petteri Forsell

 Forvet oyuncuları
Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki, Eero Markkanen

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