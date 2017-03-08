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Rakibine dirsek atan İbrahimovic'e 3 maç ceza

İngiltere Futbol Federasyonu, Tyrone Mings'e dirsek atan Zlatan İbrahimovic'e 3 maç ceza verdi.

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Rakibine dirsek atan İbrahimovic'e 3 maç ceza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 3 maç men cezası aldı.

DİRSEK ATMIŞTI

İngiltere Futbol Federasyonu, ligde cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında Tyrone Mings'e hava topu mücadelesi sırasında dirsek atan İsveçli yıldız Ibrahimovic'e, üç maç ceza verdi.

Manchester Unitedlı 35 yaşındaki futbolcu, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacakları maçın yanı sıra Premier Lig'deki Middlesbrough ve West Bromwich Albion karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

İngiltere temsilcisinde ilk sezonunda toplam 39 maça çıkan İsveçli futbolcu, 26 gole imza atmıştı.

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