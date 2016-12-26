Rakibine iki kroşe sallayan Bruma ucuz kurtuldu

Galatasaray-Alanyaspor maçında rakibinin yaptığı harekete sinirlenen Bruma, iki kez kroşe sallamasına rağmen sarı kart gördü.

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Rakibine iki kroşe sallayan Bruma ucuz kurtuldu

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, kırmızı karttan çok ucuz kurtuldu.

İKİ KERE KROŞE SALLADI

Alanyalı oyuncu Carlos Garcia, Bruma'nın kafasına doğru hamle yaptı. Hakem Halis Özkahya'ya çok net faulü vermedi. Buna sinirlenen Bruma, Carlos Garcia'ya art arda iki tane kroşe salladı.

Hakem, Bruma'ya sarı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, yine de cezalı duruma düştü.

Bruma sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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