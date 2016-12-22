Rakibine tekme atan Balotelli kırmızı kart gördü

Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçları dün akşam oynandı. Nice, Bordeaux deplasmanından 0-0'lık beraberlikle 1 puan aldı ve liderliğini sürdürdü.

RAKİBİNE TEKME ATTI

Maçın 90. dakikasında ise İtalyan yıldız, Bordeaux defans oyuncusu Igor Lewczuk'a attığı tekme yüzünden direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

BELHANDA DA ATILDI

Maç golsüz sona ererken, soyunma odasında da iki takım oyuncualrı arasında tartışmalar sürdü.

Nice'in bir başka yıldızı Younes Belhanda da koridordaki hareketlerinden ötürü yine kırmızı kart gördü.

Nice bu beraberlikle Monaco'nun 2 puan önünde, 44 puanla Fransa'daki liderliğini sürdürdü.