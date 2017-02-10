Rakibini nakavt etti kafaya su şişesi yedi

İki yenilgisiz boksör Steven Butler ile Brandon Cook, Kanada'nın Quebec kentinde bulunan Bell Center'da karşı karşıya geldi. Maç öncesi Steven Butler 18 galibiyet, Brandon Cook ise 16 galibiyette bulunuyordu.
SAHAYA SU ŞİŞELERİ YAĞDI
Kanadalı iki boksörün mücadelesini 7. rauntta nakavtla kazanan Brandon Cook oldu. WBA-IBF Kuzey Amerika Süper Yarı Orta Siklet Unvan maçının bitimiyle ortalık karıştı. Steven Butler'ın kaybetmesine sinirlenen seyirciler ringe su sişeri atmaya başladı.
Maçı kazanan boksörü seyirciler nakavt etti - İZLE
Seyircilerin attığı şişelerden bazıları maçı kazanan Brandon Cook'un kafasına isabet etti, tam bu esnada Butler'ın yumruğuna da maruz kalan Cook yere yığıldı.
Olaylar büyüyünce araya polis ekipleri girdi.