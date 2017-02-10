1 Rakibini nakavt etti kafaya su şişesi yedi Steven Butler ile Brandon Cook'u karşı karşıya getiren boks maçı, Butler'ın nakavt olmasından sonra karıştı.

2 Burak Yılmaz'dan Mehmet Ekici'ye gel çağrısı Burak Yılmaz, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Mehmet Ekici'nin Çin'e gelmesi için aracı olduğu ortaya çıktı.

3 G.Saray yönetiminin Riekerink kararı Galatasaray yönetiminin, Başakşehir yenilgisinin ardından istifaya çağrılan Riekerink'e 2 maç daha süre tanıdığı öğrenildi.

4 Aziz Yıldırım: Caner'i iyi ki göndermişim Olaylı derbide kadroda bulunmayan Caner Erkin'in soyunma odası koridorlarınla yaşanan olaylara karışması, Aziz Yıldırım'ı kızdırdı.

5 Emre Belözoğlu sportif direktör oluyor TFF tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na Emre Belözoğlu'nun da katılması dikkat çekti.

6 Yusuf Namoğlu video hakem sistemini anlattı Video hakem hakkında konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ''Gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak" dedi

7 Eto'o: Dünyanın her yerinde terör var Terörün dünyanın her yerinde olduğunu söyleyen Samuel Eto'o, ''Türkiye için tehlikeli diyorlardı. Ben bunları anlamıyorum'' şeklinde konuştu

8 Euroleague'de Anadolu Efes Armani Milan'ı mağlup etti Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta maçında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yendi.

9 PFDK Beşiktaş ve F.Bahçe'ye ceza yağdırdı Olaylı geçen derbinin ardından, PFDK'ya sevk edilen Tosic, Van Persie, Şenol Güneş ve Metin Albayrak'ın cezaları açıklandı.