Rakibiyle çarpışan Fabri'nin son durumu

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabricio, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrasında penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

PENALTI DEĞİLDİ

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Fabricio, ''Galibiyet bizim için önemliydi. 3 puan kazandığımız için mutluyum, ve arkadaşlarımı kutluyorum. Penaltı pozisyonunda topa dokunmuştum. Haksızlığa uğrayınca insan böyle tepki verebiliyor. Penaltı değildi. Bazen hakemler doğru da yanlış da kararlar verebiliyor.” dedi.

Fabricio’nun maç sonunda sol gözü ve alnına aldığı darbeler dikkat çekti.