Çek Ligi'nde Bohemians 1905 ile Slovacko arasında oynanan maçta çok talihsiz bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında mücadele 0-0 devam ederken Bohemians 1905 kalecisi Martin Berkovic, takım arkadaşı Daniel Krch ile çarpıştı ve yerde kaldı.

Pozisyona yakın olan Slovacko oyuncusu Francis Kone, dili boğazına kaçan kaleci Martin Berkovic'e ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı. Kone'nin bu hayati hamlesinden sonra sağlık ekipleri olaya müdahil oldu ve Berkovic hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada Berkovic'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rakip oyuncu kalecinin hayatını kurtardı- İZLE



KONE'NİN DÖRDÜNCÜ HAYAT KURTARIŞI

Olayın kahramanı Francis Kone maç sonunda yaptığı açıklamayla dördünce kez böyle bir olay yaşadığını söyledi. Kone; "İlki Tayland, ikincisi Afrika'da olmak üzere daha önce böyle olaylar yaşadım. Bu dördünce kez hayat kurtarışım. Bu tip durumlarda oyuncuları dilleri boğazına kaçmış mı diye kontrol ederim, " dedi.

BERKOVİC'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Martin Berkovic, hayatını kurtaran Fransic Kone için sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Berkovic paylaştığı mesajda; "Kone'ye acil müdahale edip hayatımı kurtardığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu sıkıntıdan kurtulduğum için memnunum ve tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.