NBA Gelişim Ligi'nde Delaware forması giyen 1,75 boyundaki Nate Robinson, Raptors’ın 2,21'lik pivotu Edy Tavares’i farklı bir yöntemle ekarte etti.





DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Robınson, kendisinden yaklaşık 40 santimetre uzun rakibinin bacaklarının arasından geçip, potaya gitti.

Rakiplerinin bacak arasından geçen basketçi güldürdü - İZLE

Pozisyonu basketle sonuçlandıramasa da faul almayı başaran Nate Robinson, daha önce de aynı hareketi Sebastian Telfair yapmıştı.

YAO MİNG'E BLOK

Nate Robinson NBA'de New York Knicks forması giyerken 2.29'luk Yao Ming'i bloklamış ve o dönem çok konuşulmuştu.

SMAÇ ŞAMPİYONLUĞU DA VAR

NBA'de boyundan büyük işler yapan 1.75'lik Nate Robinson'ın, All-Star'da düzenlenen Slam Dunk (Smaç Yarışması) şampiyonluğu da bulunuyor.