Ramos'tan Neymar itirafı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında Barcelona'ya 3- 2 mağlup olurken, Sergio Ramos El-Clasico'nun ardından açıklamalarda bulundu.

"UMARIM PSG'YE GİDER"

İspanyol yıldız, son günlerde transfer gündemini yoğun şekilde meşgul eden Neymar'ın İspanya'dan ayrılmasını istiyor. Neymar'ın geleceği hakkında gelen bir soru üzerine konuşan 31 yaşındaki İspanyol, "Onunla çok iyi bir ilişkim var. formasını aldım, umarım Barcelona'daki son formasını ben almışımdır. Bence harika bir oyuncu Barcelona için ise kilit isimlerden birisi. Bana bir şey söylemedi ancak umarım Barcelona'dan ayrılır ve Paris Saint-Germain'e gider. Bizim için daha az sorun olur." ifadelerini kullandı.

2013-14 sezonunda Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Neymar, 9 Real Madrid maçında rakip filelere 3 gol göndermeyi başardı