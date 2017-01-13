Rangelov: Jürgen Klopp beni aradı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un Bulgar futbolcusu Dimitar Rangelov, 2009 yılında Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'ta yaşadıklarını anlattı. Transferinden Tecrübeli oyuncu transferinden kısa bir süre sonra bacağının kırılmasının kariyerinin dönüm noktası olduğunu ifade etti.

ARAYAN JÜRGEN KLOPP'TU

Bulgar oyuncu açıklamasında, ''Hamburg menajerinden transfer için telefon bekliyordum, ancak birkaç gün arayan olmadı. Daha sonra çok şaşırtıcı bir şey oldu. Bir gün telefonum çaldı ve arayan Jürgen Klopp'tu. Bana, Borussia Dortmund'a gelip gelmeyeceğimi sordu ve ben de tabii ki 'evet' dedim.'' diye konuştu.

DEV TAKIMLARDA OYNAYABİLİRDİM

Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli golcü, Alman ekibine transfer olduktan kısa bir süre sonra bacağının kırıldığını ve bunun kariyerine büyük darbe vurduğunun altını çizdi.

Jürgen Klopp ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu aktaran Bulgar oyuncu, "Bacağımın kırılması sebebiyle 3 ay futbol oynayamadım. Klopp da bana o dönemde yardımcı oldu. Muhtemelen o dönemde ayağım kırılmasaydı Avrupa'nın dev takımlarında olabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

YASİN DİKKAT ÇEKİYORDU

Deneyimli futbolcu, Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'i Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemden tanıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Yasin, o günlerde Dortmund'un ikinci takımında oynuyordu. A takımla antrenmanlara çıkıyordu. Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Önemli yeteneklere sahipti ve bu yeteneklerini de herkese gösterdi. Umarım Galatasaray'da tekrar formunu yakalar ve takımına faydalı olur." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM

Bulgar futbolcu son olarak, Türkiye'deki terör olayları nedeniyle herhangi bir korku yaşamadığını açıklayarak, "Yaşananlar tabii ki üzücü ancak Türkiye'de yaşananlar Avrupa'da da oluyor. Türkiye'de kendimi çok güvende hissediyorum." ifadelerini kullandı.