Rangelov Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig'de yer alan İstanbul takımlarından Ümraniyespor, yeni sezon öncesi önemli bir transfere imza attı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kırmızı-beyazlı kulübün Hekimbaşı'nda bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Bulgar oyuncu bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Ümraniyespor Futbol Direktörü Ergun Keleş, yaptığı açıklamada, "Rangelov kadromuzu güçlendirecek bir oyuncu. Onun deneyiminden faydalanacağız." dedi.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla görev yaptığı 31 karşılaşmada 6 gol kaydetti.