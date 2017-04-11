Ranieri: Birileri kuyumu kazdı

Leicester City’e, tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Claudio Ranieri, üst üste alınan başarısız sonuçlar üzerine, 2. sezonunu tamamlayamadan görevinden alınmıştı.

"PERDE ARKASINDA BİRİLERİ VAR"

Ranieri gider gitmez takım büyük bir çıkışa geçmiş; Premier Lig'de üst üste 5 maç kazanıp; Sevilla’yi da Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmişti. Bu durum, Ranieri’nin görevine son verilmesinde, futbolcu isyanının rol oynadığı görüşünü daha da güçlendirmişti.

Leicester City'den ayrıldıktan sonra ilk kez uzun soluklu bir röportaj veren Ranieri, oyuncularının kendisine cephe aldıklarına inanmak istemiyor. İşini kaybetmesinde oyuncuların rolü olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ranieri; "Oyuncularımın beni öldürdüğüne inanamam. Ancak ayrılığımda perde arkasında birileri etkili oldu. Geçen sezon bazı küçük sorunlar yaşamıştım. Ancak şampiyon olduğumuz için bu sorunların üzerinde durmadım. Belki de bu kişiler, bu sezon çok maç kaybettiğimiz için daha ısrarlı şekilde ayrılmami istedi." diye konuştu.

KİMDEN BAHSETTİĞİNİ AÇIKLAMADI

Ranieri bahsettiği kişinin kim olduğu sorusuna ise açıklık getirmedi. Sezonun en kritik döneminde eski kulübünü karıştırmak istemediğini dile getiren Ranieri; "Hala Leicester City’e bağlıyım ve kulübün sezonu en iyi şekilde noktalamasını istiyorum. Görevimden alınmamda etkili olan kişi ya da kişilerle basın önünde değil; yüzyüze konuşacağım." dedi.

Ranieri, görevine son verilmesinin ardından, dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajlarını asla unutmayacağını da sözlerine ekledi.