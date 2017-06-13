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Ranieri Nantes'ın başına geçti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, teknik direktör Claudio Ranieri ile anlaştı.

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Ranieri Nantes'ın başına geçti

İki sezon önce Leicester City ile Ingiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Ranieri, Fransa Ligi ekiplerinden Nantes kulübüyle anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Taraflar 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşırken; bu imzanın, Fransa Profesyonel Futbol Birliği tarafindan onaylanmasi gerekiyor.

Zira Fransa Ligi'nde 65 yaş ve üstü teknik direktörler, özel izinle çalışabiliyor.

65 yaşindaki Ranieri, Fransa Ligi'nde daha önce Mmonaco'nun başında görev yapmış ve Kırmızı-Beyazlıları ikinci ligden birinci lige taşımıştı.

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