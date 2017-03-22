Raptors Bulls'u 11 maç sonra yendi

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A Milli Futbol Takımı Antalya'da top başı yaptı

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1 Yıldırım Demirören Ali Koç'a canlı yayında engel oldu Bir muhabirin Ali Koç'a Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili soru sormak istediği anda Yıldırım Demirören'in müdahale etmesi izleyenleri şaşırttı

2 Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teklifine cevabı Gelecek sezonun teknik kadrosunda Emre Belözoğlu'nun da yer almasını isteyen Aziz Yıldırım, yıldız futbolcudan beklediği cevabı alamadı.

3 Fenerbahçe'den Mesut Özil atağı İngiliz basını Fenerbahçe'nin Van Persie'yi gönderip Mesut Özil'i transfer edeceğini yazdı.

4 Beşiktaş'a 10 numara Brezilyalı Talisca'nın ikinci forvet olarak daha etkili oynadığını düşünen Beşiktaş yönetimi, 10 numara için Palmeiraslı Eduardo Dudu'yu düşünüyor.

5 Arda Turan: 100 yıllık tarihimizde kaç tane benden var Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan, mütevazi olamayacağını, Türk futbol tarihinin en başarılı ismi olduğunu söyledi.

6 Van Persie'ye İtalyan devinden teklif var Fenerbahçe'nin göndermek istediği Van Persie'yi İtalya'nın köklü takımlarından Milan istiyor.

7 Stoch teknik direktör oldu Yıllardır F.Bahçe'de bir türlü ilk 11'in as futbolcuyu olamayan Slovak oyuncu Miroslav Stoch, teknik direktörlük için UEFA A Lisansı aldı.

8 Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor G.Saray Futbol Takımı, Metin Oktay Tesisleri'ndeki saha zemininin bozuk olması nedeniyle antrenmanlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak

9 Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv'e son saniyede kaybetti Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Maccabi Fox Tel Aviv'e son saniye basketiyle 81-79 mağlup oldu.