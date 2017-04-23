Raptors ve Memphis seriyi eşitledi

Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 87-76 mağlup ederek seriyi 2-2 yaptı.

DeMar DeRozan 33 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Lowry 18 sayıyla Raptors'a galibiyeti getiren isimler oldu.

RAPTORS VE MEMPHİS KAZANDI

Bucks'ta Tony Shell'in 19 sayı, Giannis Antetokounmpo'nun ise 14 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada bitiren Memphis Grizzlies konuk ettiği normal sezonun ikincisi San Antonio Spurs'ü, uzatmada 110-108 yenerek, seriyi eşitledi.

Seriyi 2-2'ye getiren Grizzlies'ta Mike Conley 35 sayı, 9 asist, Marc Gasol 16 sayı, 12 ribaunt, Zach Randolph ise 12 sayı ve 11 ribauntla oynadı. Spurs'te Kawhi Leonard 43 sayı ile takımının en skoreri olurken, Tony Parker 22 sayı kaydetti.