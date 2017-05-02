Rasim Ozan Kütahyalı'ya beraat kararı

İstanbul Anadolu 4.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılırken, Aziz Yıldırım’ın avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Kütahyalı, Yıldırım hakkında yapılan bir haberi yorumladığını belirterek, "Aziz Yıldırım’ın benle ilgili takıntısı olduğu kanaatindeyim. Aslında bu gibi tartışmaların yargıya gitmesini yersiz buluyorum" ifadelerini kullandı.

BERAATİNE HÜKMEDİLDİ

Yaptığı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kütahyalı, "Kendini savunamayacak, cevap veremeyecek kişi mahkeme korumasına muhtaç değil. Söz konusu haber yalansa ben de kendisinden özür dilemeyi erdem sayarım. Beraatımı talep ederim" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme Rasim Ozan Kütahyalı’nın beraatine hükmetti.