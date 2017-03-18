Raul: Ronaldo artık hızlı bir oyuncu değil

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo için Real Madrid ekibinin efsanelerinden Raul'dan açıklama geldi.

Real Madrid'de 17 sezon forma giyen Raul, Cristiano Ronaldo'nun yaşı sebebiyle eskisi kadar hızlı olamayacağını savundu.

YAŞI İÇİN NORMAL

Ronaldo'nun halen çok yenekli olduğunu dile getiren Raul "Ronaldo belki de eski kadar hızlı değil fakat onun yaşı için çok normal. Artık ceza alanına daha yakın oynuyor ve oyunda kalmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.

MESSİ RONALDO KIYASI

Messi ve Ronaldo kıyaslamasında bulunan Raul "Her iki oyuncuyu da çok beğeniyorum ancak Ronaldo gol yollarında daha etkili. Her sezon 50 atmak saygıya değer bir olay" şeklinde konuştu.