Raul'dan Barcelona'ya yeşil ışık

16 sezon Real Madrid forması giyen Raul Gonzalez, "Adım adım gitmek istiyorum. Hayalim elbette Santiago Bernabeu. Ama futbolda her şey mümkün. Barcelona'da asla çalışmam diyemem" ifadelerini kullandı

"BARCELONA'DA ÇALIŞMAM DİYEMEM"

İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden Raul, 16 yıl formasını giydiği, 6 La Liga şampiyonluğu, üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadığı Real Madrid'in de sembol isimlerinden biri.

İspanya Ligi'nin elçisi olarak görev yapan Raul, bu görevi çerçevesinde bazı etkinliklerine katıldığı Barcelona'da da çalışabileceğini söyledi. "Adım adım ilerlemek istiyorum. Elbette en büyük arzum ve hayalim doğru zamanda yuvama dönmek ve Santiago Bernabeu'da çalışmak" diyen Raul "Ya Barcelona?" sorusuna "Futbol dünyasındayız. Her şey mümkün. Orada asla çalışmam diyemem" yanıtını verdi.