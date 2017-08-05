Real Betis Volkan Şen'le ilgileniyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılan Milli futbolcu Volkan Şen, Real Betis'in radarına takıldı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

İspanyol basınının haberine göre bu sezon kadrosuna 7 futbolcu katan Real Betis'in Volkan Şen'i de transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi.

İspanyol takımı, bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

G.SARAY'LA ADI ANILMIŞTI

30 yaşındaki Milli futbolcu, son 2 sezon görev aldığı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Galatasaray ile de anılmıştı.