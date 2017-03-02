Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Karşılaşmaya iyi başlayan başkent ekibi, 8. dakikada Isco'nun golüyle 1-0 öne geçti. Las Palmas 10. dakikada Tana'nın golüyle buna karşılık vererek sadece 2 dakika sonra skora yeniden eşitliği getirdi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı sonunda takımlar 1-1'lik skorla soyunma odalarına gitti.

Mücadelenin 47. dakikasında Las Palmaslı Viera'ya önce faul yaptığı, daha sonra da ittiği için peş peşe iki sarı kart gören Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bale böylece ikinci yarının hemen başında takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madridli Sergio Ramos'un 56. dakikada ceza sahasında topa elle dokunmasından dolayı verilen penaltı atışını kullanan Viera, Las Palmas'ı 2-1 öne geçiren golü attı. 59. dakikada kaleci Keylor Navas'ın hatalı çıkışını iyi değerlendiren Boateng'in attığı golle skoru 3-1'e taşıyan Las Palmas, Real Madrid'e çok zor anlar yaşatmaya başladı.

REAL, BERABERLİĞİ SON DAKİKALARDA KURTARDI

Benzema ve Morata ile geliştirdiği ataklarla rakip kalede sürekli gol arayan ev sahibi takım, final vuruşlarında başarılı olamayınca karşılaşmanın son dakikalarına 3-1 geride girdi.

RONALDO 3 DAKİKADA 2 GOLLE TAKIMINA 1 PUAN KAZANDIRDI

Maçın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Real Madrid, ataklarını daha da artırdı. 89. dakikada yine Portekizli yıldız futbolcusuyla bir gol daha bulan Real Madrid, skoru eşitledi.

Sahasında 3 dakikada 2 gol atarak tarihi bir yenilgiden kurtulan Real Madrid, buna rağmen maçın 3-3 sona ermesiyle liderlik koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

La Liga'da 9. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan ve bir maç eksiği olan Real Madrid, 56 puanla ikinciliğe geriledi. Bu sezon La Liga'da sadece ilk haftayı lider tamamlayan Barcelona ise 57 puanla tekrar zirveye çıkmayı başardı.

Santiago Bernabeu Stadı'nı dolduran Real Madrid taraftarlarının başta kaleci Keylor Navas olmak üzere ıslıklarla futbolcuları protesto etmesi dikkati çekti.

LİDERLİĞİ VERDİ, GOL REKORUNU ALDI

Real Madrid, Las Palmas ağlarını havalandırdığı 3 golle İspanyol futbolunda yeni bir rekora imzasını attı.

Madrid ekibi, Barcelona'nın elinde bulundurduğu bir rekoru kırarak, 45 maçla art arda en fazla karşılaşmada gol atma rekorunun yeni sahibi oldu.

Real Madrid, son olarak 26 Nisan 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 biten müsabakada Manchester City'ye karşı gol atamamıştı.