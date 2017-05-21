Real Madrid 5 yıl aradan sonra La Liga'da şampiyon

La Liga'da sezonun son haftasında Malaga'ya konuk olan Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek tarihindeki 33. lig şampiyonluğunu yaşadı.
Real Madrid böylelikle 5 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken, Zinedine Zidane da teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.
Maça fırtına gibi başlayan Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 55. dakikada Karim Benzema'dan geldi.
Real Madrid böylelikle 93 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Malaga ise sezonu 46 puanla 11. sırada tamamladı.
Real Madrid, 3 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Juventus'la karşılaşacak.