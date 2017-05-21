Real Madrid 5 yıl aradan sonra La Liga'da şampiyon

Fenerbahçe Koçu Obradovic, sarı-lacivertlileri THY Euroleague'de şampiyon yaparak kariyerinde 9. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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F.Bahçe son periyotta şov yaparak şampiyon oldu - İZLE

Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın en büyüğü olan olan Fenerbahçe, son periyotta adeta şov yaptı.