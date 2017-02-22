Real Madrid Alex Telles'in peşinde

Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Porto’ya satılan Alex Telles, yeni kulübünde müthiş bir çıkış yakaladı.

Brezilyalı olmasına rağmen adı İtalya Milli Takımı’nın sol bek mevkii için geçen 24 yaşındaki oyuncuyu Real Madrid takip ediyor.

1 GOL 6 ASİST

Takımının 19 haftaya ulaşan yenilmezlik serisinde başrol oynayan ve 1 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun, bu yaz döneminde İspanyol devine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Portekiz medyası, Telles için 15-20 milyon Euro civarında bir teklifin konuşulduğunu öne sürdü.

G.SARAY'DA BEĞENİLMEMİŞTİ

Mancini döneminde Gremio'dan 6 milyon 150 bin Euro'ya transfer edilen Brezilyalı sol bek, bir türlü kendisinden beklenilen performansı sergileyemeyince taraftarlarınn tepkisini çekmişti.