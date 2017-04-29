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Real Madrid-Barcelona maçında Ronaldinho şov - İZLE

Real Madrid ile Barcelona'nin efsanelerinin karşı karşıya geldiği maçta, Brezilyalı yıldız Ronaldinho eski günlerini aratmadı.

Real Madrid-Barcelona maçında Ronaldinho şov - İZLE
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Barcelona ve Real Madrid'in efsaneleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta karşılaştı.

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Anelka, Roberto Carlos, Popescu ve Simao da sahaya çıkan futbolcular arasındaydı.

RONALDİNHO ŞOV YAPTI

Barcelona'da Ronaldinho, Abidal, Edmilson, Zambrotta, Popescu, Mendieta ve Davids gibi birçok efsane isim maça çıktı.

Ronaldinho'nun önderliğindeki Barcelona, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Barcelona'nın golleri Giuly(2) ve Simao'dan geldi. Real Madrid'in sayılarını ise Fernando Fernandez ve Javi Guerrero kaydetti.

Real Madrid-Barcelona maçında Ronaldinho şov - İZLE

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