Real Madrid Devler Ligi biletini için kura çekecek

Real Madrid 14 bin 645 bileti üyelerine vereceğini açıklamıştı. Bilet sahipleri Real Madrid TV'nin canlı yayınlayacağı kura çekimiyle belirlenecek. Şampiyonlar Ligi finali 3 Haziran'da Cardiff'te Real madrid ile Juventus arasında oynanacak.

CANLI YAYINLA KURA ÇEKİLECEK

Real Madrid için ayrılan biletler için başvuru süresi Salı günü tamamlandı. Kulüp, 13 bin 2020 başvuruyla toplam 44 bin 755 bilet talep edildiğini duyurdu. Real Madrid, üyelerine 14 bin 645 bilet vereceğini daha önce duyurmuştu.

Diğer bir deyişle 30 binin üzerinde bilet talebi karşılanamayacak. Biletlerin kimlere verileceği kurayla belirlenecek ve kura çekimi Real Madrid TV'den canlı yayınlanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Biletler kesinlikle devredilemez ve sadece talepte bulunan kulüp üyeleri içindir. Üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaktır. Real Madrid Kulübü, finalde stada girecek herkesi kontrol edecek. Bunun için sezon boyu Santiago Bernabeu Stadı dışında alınan önlemler ve yapılan kontrollar Cardiff'te de tekrarlanacaktır" uyarısında bulunuldu.

SON İKİ FİNALE GÖRE TALEP DÜŞTÜ

Real Madrid üyeleri, Cardiff'teki maça son iki finale göre daha az ilgi gösterdi. 2014'te Lizbon'daki final için 24 bin 103 başvuru ve 73 bin 314 bilet talebi vardı. Geçen yıl Milano için de 16 bin 52 başvuru ve 56 bin 47 bilet talebi olmuştu.