Real Madrid Girona'ya yenildi

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ligdeki şok puan kayıplarını sürdürüyor. 4 haftalık galibiyet serisiyle geldiği Girona deplasmanında Isco'nun golüyle öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan puansız ayrılan Eflatun Beyazlılar, henüz 10. haftada lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde kaldı.

MADRİD ZİRVENİN 8 PUAN GERİSİNDE

Katalunya özerk bölgesinde yer alan Girona'daki Municipal de Montilivi'de siyasi atmosfer sebebiyle gergin bir ortamda oynanan maçta Real Madrid 12. dakikada Isco ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı.

İkinci yarının başında Raphael Varane'nın sakatlığı sebeiyle yerini Nacho'ya bırakmasının ardından savunmada açılar veren Zidane'ın öğrencileri, 54. dakikada Christian Stuani'nin golüne engel olamadı. Beraberlik golünden yalnızca 4 dakika sonra Portu ile Real Madrid filelerini bir kez daha havalandıran Girona 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla kazandı. Bu sezonki ikinci yenilgisini alan Real Madrid 20 puanda kalırken, üst üste ikinci kez kazanan Girona 12 puana yükseldi.