Real Madrid Granada'yı 5 golle geçti

İspanya La Liga'da Real Madrid 2017'nin ilk maçında Bernabeu'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Granada ile karşı karşıya geldi.
5 GOLLE KAZANDILAR
Ev sahibi Real Madrid, zayıf rakibi karşısında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Real Madrid'in karşılaşmadaki gollerini 12 ve 31'de Isco, 20'de Karim Benzema, 27'de Cristiano Ronaldo ve 58'de Carlos Casemiro kaydetti. Real Madrid, Granada'ya mağlup olmayarak yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı ve Barcelona'nın en uzun namağlup seri rekorunu egale etti.
MADRİD PUANINI 40'A ÇIKARDI
Real Madrid bu galibiyetle ligde puanını 40'a çıkarmayı başardı. Granada ise 9 puanda kaldı.