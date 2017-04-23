Real Madrid iki yıldızını verip Dybala'yı almak istiyor

Gün geçtikçe potansiyelini biraz daha açığa çıkartan Paulo Dybala, Real Madrid'in markajına girdi. Don Balon'da yer alan habere göre, Zinedine Zidane'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği genç yıldız için İspanyol devi, gözünü kararttı.

JAMES VE MORATA'YI VERİP DYBALA'YI ALACAKLAR

İddiaya göre Dybala'yı transfer etmek isteyen Real Madrid, genç oyuncu için iki yıldızını takasta kullanmak istiyor.

Zinedine Zidane'ın Dybala için Juventus'a James Rodriguez ve Alvaro Morata'yı vermeye hazır olduğu, İspanyol devinin Juve'ye yaz aylarında teklif götüreceği iddia edildi.

HIZLI YÜKSELİŞ

2015'in yazında Palermo'dan 32 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan 23 yaşındaki Dybala, Torino ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi