Real Madrid ilk yarıda 4'ledi

Real Madrid, küme düşen Granada'yı deplasmanda 4-0 yendi. Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmadığı maçta teknik direktör Zinedine Zidane, Isco, Modric, Toni Kroos ve Marcelo gibi isimleri yedek soyundurdu.

İLK YARIDA İŞİ BİTİDİLER

Maça ilk 11'de başlayan James Rodriguez, henüz 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 11. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kolombiyalı, skoru 2-0 yaptı. 30 ve Alvaro Morato'nun golleriyle 4-0'ı bulan Real Madrid, kalan dakikalarda kendini fazla sıkmadı.

Maçı da 4-0 kazanan Real Madrid, puanını 84'e çıkardı ve bir maç eksiğiyle lider Barcelona'nın ardından averajla 2. sıradaki yerini korudu.