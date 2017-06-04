Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolcular stat önünde toplanıp büyük coşku yaşadı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 4-1 mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid, 2 yıl üst üste şampiyon olan ilk takım olmayı başardı.

1 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

2 Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı Beşiktaş'ın 1959'dan önce kazandığı 2 şampiyonluğun sayılması sayesinde 3. yıldızı takması Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

3 Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum Şampiyon Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, "Maç günleri nasıl oruç tutuyorsun" sorusuna "İman gücüyle" şeklinde cevap verdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi kabul etti Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

5 Şenol Güneş su içtiği için pişman oldu - İZLE Mide rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamadığını söyleyen Şenol Güneş, "Karşınızda su içtim içmemem gerekiyordu" dedi.

6 Leipzig'in Bruma için ödeyeceği para belli oldu Galatasaray yönetimi, Leipzig Kulübü'nün Bruma için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul etti.

7 Fikret Orman'dan mangal esprisi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mangala transferi sorulunca esprili bir yanıt verdi.

8 F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında en çok göze çarpan takım İskoç devi Glasgow Rangers.

9 Mehmet Demirkol: Beşiktaş'ın 20. şampiyonluğu bu Mehmet Demirkol, 1959'dan önce kazanılan şampiyonlukların da sayılması gerektiğini söyledi.