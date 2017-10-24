Real Madrid Kane için teklif yapmayacak

Tottenham Hotspur'un golcü oyuncusu Harry kane, Londra ekibi ve İngiltere Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkat çekerken Real Madrid'in transferi için devreye gireceği iddia edildi. Ancak İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, oyuncuyla ilgilenmediklerini açıkladı.

"250 MİLYON EURO İSTERLER"

İngiliz golcü, 2017'de takımı ve milli takım forması altında 40 maçta 47 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken, ismi dev kulüplerle anılmaya başlandı. İspanya ve İngiltere medyasında Kane ismi Real Madrid ile anıldı. Ancak Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez, iddiaları yalanladı.

Cadena Cope radyosuna Kane'in transferiyle ilgili açıklama yapan Perez, "Kane'in gelişimi için yıllar var; ancak biz Karim Benzema ve takımın hepsinden memnunuz." dedi.

Kane için Tottenham başkanı ile görüşmediğini kaydeden Perez, bunun gerekçesini de ilginç sözlerle açıkladı ve "Bunu Tottenham başkanına sormadım; çünkü 250 milyon Euro isterler." ifadelerini kullandı.