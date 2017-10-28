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Real Madrid liderliği bırakmıyor

THY Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının ardından İspanyol ekibi Real Madrid liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

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Real Madrid liderliği bırakmıyor

Konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-66 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda yer almayı sürdürdü.

Grupta 4'te 4 yapan diğer takım Yunanistan'dan Olympiakos ise ağırladığı Rus ekibi Khimki'yi 92-75 mağlup ederek averajla Real Madrid'i takibini sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 70-68 yenilmesine rağmen grupta averajla 7'nci sıradaki yerini korudu.

Ağırladığı CSKA Moskova'ya 98-80'lik skorla kaybeden ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes ise grupta averajla son sıraya geriledi. THY Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.

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