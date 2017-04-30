Real Madrid Marcelo ile güldü

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 35. hafta mücadelesinde Real Madrid, Valencia'yı konuk etti.

MARCELO 3 PUANI GETİRDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada eflatun-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 27. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Marcelo kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise 82. dakikada Dani Parejo attı.

RONALDO SUSKUNLUĞUNA SON VERDİ

La Liga'da bu sezon gol sayısını 20'ye çıkaran Ronaldo, karşılaşmanın 56. dakikasında kullandığı penaltı vuruşundan ise faydalanamadı. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 12 Mart'tan bu yana süren gol suskunluğuna son verdi.