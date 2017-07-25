Real Madrid Mbappe'yi rekor ücretle transfer ediyor

Real Madrid yılın transferine imza atıyor...
Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu futbol attığı gollerle dev kulüplerin dikkatini çeken Mbappe, İspanya yolunda.
180 MİLYON EURO VERİLECEK
Marca gazetesi, mor-menekşelerin 180 milyon euro karşılığında Monaco'yla el sıkıştığını duyurdu.
TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK
Transferin gerçekleşmesi durumunda genç Fransız golcü, tarihin en pahalı futbolcusu olmuş olacak.
Şu ana kadar bonservisine en çok para ödenen futbolcular:
*Paul Pogba 105 milyon euro
*Gareth Bale 100 milyon euro
*Cristiano Ronaldo 96 milyon euro