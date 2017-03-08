Real Madrid Napoli'yi Ramos'la devirdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu San Paolo'da büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Bernabeu'da 3-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle tamamlanan maçın rövanşında Napoli, San Paolo'da Real Madrid'i ilk yarıda adeta kapana kıstırdı.

İTALYANLAR MERTENS İLE ÖNE GEÇTİ

Real Madrid kalesinde sık sık tehlike oluşturan ve rakibinin sürekli üzerine giden Sarri'nin ekibi, aradığı golü de erken buldu. İtalyan ekibi, Hamsik'in asistinde Mertens ile 24. dakikada öne geçti ve tur için umut yakaladı.

İlk yarıdaki üstün oyununu 1-0'lık skorla süsleyen ve soyunma odasına galip giden Napoli, ikinci yarıda beklemediği bir senaryoyla karşılaştı.

RAMOS SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarıda rakibinin baskısından kurtulamayan ve tur şansını zora sokan Real Madrid, ikinci yarıda sürpriz golcüsü Ramos ile tur kapısının anahtarını aldı.

51. ve 57. dakikalarda Kroos'un asistlerini geri çevirmeyen Ramos, attığı iki kritik golle günün kahramanı oldu. Maçın son sözünü ise Alvaro Morata söyledi. Golcü oyuncu, duraklamalarda attığı golle 3-1'lik skoru tayin etti.

REAL MADRİD ÇEYREK FİNALDE

Böylece Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle ilk maçta olduğu gibi yine 3-1 galip ayrıldı ve toplamda 6-2'lik sonuçla çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş'ın da yer aldığı grupta başlayan Napoli'nin Devler Ligi macerası ise son 16 turunda bitmiş oldu.