Real Madrid şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde final vizesini cebine koyan Real Madrid, La Liga'da da emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Başkent temsilcisi, Sevilla'yı 4-1 yendi, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Sevilla'yı Santiago Bernabeu'da konuk eden Eflatun Beyazlılar, karşılaşmaya hızlı başlayan taraftı. 10. dakikada kazanılan serbest vuruşta hakem Undiano Mallenco, Sevilla barajını ayarlarken topa vuran Nacho takımını 1-0 öne geçirdi. Sevillalı futbolcular hakeme düdük çalmadığı için itiraz ederken, hakem orta noktayı gösterdi.

RONALDO'DAN 400. GOL

Zidane'ın öğrencileri ilk golden sonra baskısını artırdı ve Cristiano Ronaldo 23. dakikada farkı ikiye çıkartarak Real Madrid kariyerindeki 400. gole imza attı.

İlk yarıda sahada hiçbir varlık gösteremeyen Sevilla soyunma odasına 2-0 yenik durumda gittikten sonra ikinci 45 dakikaya daha hareketli başladı. 49. dakikada Stevan Jovetic farkı bire indiren golü kaydetti. Konuk ekip golden sonra daha cesaretli oynamaya başladı ve skoru eşitlemek için rakip yarı alanda daha çok görünmeye başladı.

Ancak 78. dakikada Toni Kroos'un pasına sol ayağıyla gelişine harika bir vuruş yapan Cristiano Ronaldo farkı tekrar ikiye çıkardı. Maçta gol perdesini kapatan isim Toni Kroos oldu. Alman orta saha Nacho'nun pasında kaleci Sergio Rico'yu mağlup etti skoru 4-1' getirdi.

Sevilla galibiyetiyle üst üste dördüncü galibiyetini alan Real Madrid puanını 87'ye yükseltti ve zirve yarışındaki rakibi Barcelona ile puanını eşitledi. Bir maç eksiği bulunan Eflatun Beyazlılar, kalan iki maçında Celta Vigo ve Malaga'yı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.