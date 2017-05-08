Real Madrid yeni Neymar'ı alıyor

Üç sezon önce Barcelona ile giriştiği Neymar yarışını kaybeden Real Madrid, Brezilya'nın yeni yükselen yıldızı Vinicius Junior'u transfer ederek ezeli rakibinden rövanşı almak istiyor.

YENİ NEYMAR GELİYOR

Son olarak 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda attığı 7 golle turnuvanın gol kralı olan Vinicius Junior için "yeni Neymar" benzetmesi yapılırken, hücumdaki gösterişli performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren genç yıldızı transfer etmek için Real Madrid'in bir adım önde olduğu belirtiliyor.

SERBEST KALMA MODELİ 30 MİLYON EURO

Bonservisi Flamengo'da olan 16 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli 30 milyon euro olmasına karşın, daha önce Neymar transferinde yaptığı hataya düşmek istemeyen Real Madrid'in transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Neymar transferi sırasında Barcelona, oyuncunun haklarını elinde bulunduran tarafları ikna etmek için Neymar'ın serbest kalma bedelinden daha yüksek bir tutarı kasasından çıkarmış ve Real Madrid'e transfer çalımı atmıştı. Vinicius Junior, Brezilya 17 Yaş Altı Milli takımıyla çıktığı 22 maçta 19 gol atmayı başardı.