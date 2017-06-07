Real Madrid'den Mbappe'ye 135 milyon euro

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun 18 yaşındaki golcüsü Kylian Mbappe için İspanyol devi Real Madrid'in çılgın bir rakam önereceği öne sürüldü.

135 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

İspanyol ve Fransız spor sitelerinde yer alan haberlere göre Madrid ekibi, bu sezon Monaco formasıyla 44 maçta 26 gol kaydeden Kylian Mbappe için kulübüne 135 milyon euro önerecek.

İLK TEKİLF REDDEDİLDİ

Real Madrid'in daha önce genç yıldız için Monaco'ya iki defa teklif götürdüğünü ancak oyuncunun kulüpte kalmak istemesinden dolayı bu tekliflerin reddedildiği bildirildi.