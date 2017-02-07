Real Madrid'e 500 milyon Euro'luk gelir

11 yıldır zirvede olduğu Deloitte'ın Futbol Para Ligi'nde Barcelona ve Manchester United'ın gerisine düşen Real Madid'de başkan Perez yeni kaynak yaratmanın arayışlarında.

10 YIL İÇİN 500 MİLYON EURO

İspanyol El Confidencial gazetesinin haberine göre Perez, kulübün internet yayın haklarını 10 yıllığına 500 milyon Euro karşılığında Amerikan şirketi Providence Equity Partners'a satmak için sıkı pazarlıklar içinde.

Amerikan şirketi aynı zamanda Amerikan Futbol Ligi MLS'in yüzde 25'lik internet imaj haklarını da elinde bulunduruyor.

BARÇA'YI 4'E KATLADI

Real Madrid'in kaynak yaratmak için bu anlaşmayı yapacağını öne süren haberin detaylarında, Eflatun-Beyazlıların resmi web sitesinin ziyaretçi trafiğinin ezeli rakibi Barcelona'nın 4 katı olduğu belirtildi.