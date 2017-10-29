Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Katalonya'nın bağımsızlık referandumu çalışmalarının ardından İspanya'nın başkenti Madrid'in futbol takımı Real Madrid de zorluklar yaşamaya başladı. Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında oynanacak olan Girona deplasmanına amblemsiz bir otobüs ile gitmek zorunda kaldı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri nedeniyle ülkede yaşanan krizden dolayı yarınki Girona - Real Madrid karşılaşması, haftanın öne çıkan maçı oldu. İspanyol ve Katalan yerel polisi tarafından "yüksek riskli" görülen maçtan bir gün önce Girona kentine gelen Real Madrid için çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

TAKIM OTOBÜSÜ KULLANILMADI

Üçü minibüs olmak üzere 6 polis aracıyla Girona Havalimanı'ndan kalacağı otele hareket eden Real Madrid takımını, kulübün otobüsü yerine üzerinde amblem bulunmayan bir otobüs taşıdı. Real Madrid takımını Girona'daki otel önünde İspanyol bayrakları taşıyan bir grup Madridli taraftar karşıladı.

BASINDAN REAL MADRİD'E BÜYÜK İLGİ

İspanya'nın ulusal birliğine destek veren sloganların atıldığı karşılamada, bazı Real Madridli futbolcular, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı. Eflatun-beyazlıların Girona'ya gelişini çok sayıda basın mensubu da takip etti.

Öte yandan, La Liga'ya yeni yükselen ve 87 yıl sonra Real Madrid'i konuk edecek olan Girona'da bağımsızlık yanlısı bazı taraftar grupları, yarın TSİ 18.15'te başlayacak maç boyunca Madrid'i protesto edeceklerini açıkladı.