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Real Madrid'i zafere Benzema taşıdı

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid deplasmanda Eibar'ı 4-1 mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız kapadı.

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Real Madrid'i zafere Benzema taşıdı

La Liga'da şampiyonluk yarışında Barcelona ile yarışan Real Madrid, Eibar deplasmanında hata yapmadı ve haftayı 3 puanla kapadı.

BENZEMA GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçın ilk yarısında fişi çeken konuk ekip 14 ve 25. dakikada Karim Benzema ve 30. dakikada James Rodriguez'in golleriyle soyunma odasına 3 farklı üstünlükle gitti. 

Real Madrid 60. dakikada Marco Asensio ile farkı 4'e çıkarırken, ev sahibi ekipte Ruben Pena'nın golü skoru belirledi. 

Bu sonuçla Real Madrid puanını 59'a yükseltirken Eibar 39 puanda kaldı. 

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