Real Madrid'in gözü Hazard ve Courtois'da

İngiliz The Guardian gazetesine göre 2 Belçikalı oyuncu da, Real Madrid'in transfer listesinin ilk sıralarında bulunuyor.

ASTRONOMİK TEKLİF ARTI MORATA

Gazeteye göre; hem Hazard hem de Courtois, Chelsea'de çok mutlu olduklarını söylese de, Real Madrid'den gelecek ciddi bir teklifi değerlendirecek. 2 oyuncunun da, İspanyol devine gitmeye sıcak baktıklarını öne süren Guardian, Chelsea yönetimini zor günlerin beklediğini savundu.

Gazete, Real Madrid'in bu 2 oyuncu karşılığında bonservis bedelinin yanı sıra, Antonio Conte'nin sezon başında da istediği Alvaro Morata'yı da Londra ekibine gönderebileceğini yazdı. Guardian'a göre Morata gibi düzenli forma şansı bulamayan James Rodriguez’in de takasa dahil edilme olasılığı bulunuyor.