Real Madrid'in gündemi sakat futbolcular

Real Madrid'de Gareth Bale, Pepe ve Dani Carvajal'den oluşan sakat oyuncular listesine Marcelo ve Luka Modric de eklendi. İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sonu oynanan Malaga maçında sakatlanarak sahayı terk eden Marcelo ve Modric, doktor kontrolünden geçti.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, Marcelo'nun sol bacak kaslarında 2. derece sakatlanma tespit edildiği, Modric'in ise sağ bacağında, aşırı yüklenmeden kaynaklanan kas ağrısı bulunduğu belirtildi.

Kulüp, futbolcularının tedavi süreci hakkında bilgi vermezken, İspanyol basını Marcelo'nun 1 ay, Modric'in de 10 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.

ZİDANE SIKINTILI

Kral Kupası'nda sahasında 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 25 Ocak'ta Celta deplasmanına çıkacak eflatun-beyazlılarda, Carvajal ve Marcelo'nun yokluğundan dolayı özellikle defansın sol kanadında görev yapacak oyuncu olmaması dikkati çekiyor.

Ayrıca İspanyol basınına göre formsuz ve yorgun oldukları gözlenen Cristiano Ronaldo, James Rodriguez ve Danilo'nun da teknik direktör Zinedine Zidane'ı düşündürdüğü belirtiliyor.