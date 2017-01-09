Recep Niyaz: En iyi yabancı Hagi değil Alex

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta sahasında görev yapan Recep Niyaz, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde idol olarak gördüğü Alex de Souza'nın takımdan ayrılmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Yeşil-mavili takımın Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamada bulunan Recep, Alex'in her anlamda çok büyük bir futbolcu olduğunu kaydetti.

"HAGİ ZAMANINDA BEN YOKTUM"

Küçük yaşta Alex gibi bir oyuncuyla birlikte oynadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirten Recep, "O benim idol olarak gördüğüm isimlerden biriydi. Alex, Hagi ile kıyaslanıyor, ben Hagi zamanında olmadığım için Alex benim Türkiye'de gördüğüm en iyi yabancılardan biri, hatta en iyisi. Alex'in gitmesine çok üzülmüştüm. Emre ağabey ya da Volkan ağabey de gitse üzülürdüm ama bu tabii ki idol olarak gördüğünüz bir oyuncu olunca üzüntüm daha da fazla olmuştu." dedi.

"ALEX ÇOK BÜYÜK BİR LİDERDİ"

Alex'in egolarından arınmış bir futbolcu olduğunu dile getiren Recep Niyaz, "Kulüpte başkan Aziz Yıldırım'a da masöre de altyapı oyuncusuna da aynı yakınlıkta davranırdı. Bu, bütün genç oyuncuların dikkatini çeken bir şeydi. O dönemde bana saha içinde çok şey anlatırdı. Ondan çok destek gördüm. Çok büyük bir liderdi. Alex'in bu kadar üst seviyede futbol oynayıp, bu kadar egosuz olması şaşırtıcıydı." ifadelerini kullandı.