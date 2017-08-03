Red Bull Salzburg 10. kez elendi

2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Red Bull Salzburg, makus talihini yine yenemedi ve 10. kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi elemelerinde yine grupları göremedi. Avusturya ekibi, bu 10 demenesinden sadece dördünde play-off turuna kalabildi.

SALZBURG ŞANSIZLIĞINI YİNE KIRAMADI

İlk olarak 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemelerine giren Red Bull Salzburg, FC Zürh'i 1-2, 2-0 ile geçse de Valencia'ya 1- 0, 0-3 ile elendi.

2007-08 ikinci ön eleme turunda Letonya temsilcisi Ventspils'i iki maçta da yenerek (3-0, 4-0) eleyen Red Bull Salzburg, 3. ön elemede Shakhtar'ı evinde 1-0 yendi ama deplasmanda 3-0 kaybetti.

2008-09'da Avrupa Ligi'nde mücadele eden RB Salzburg, 2009-10 sezonunda İrlanda ekibi Bohemians'ı ve Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i evinde ilk maçlarda 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda yenerek (1-0 ve 2-1) ilk kez play-off'a kaldı. Ama burada Maccabi Haifa'ya 2-1 ve 3-0 kaybetti.

2010-11'de Torshavn (İzlanda) ve Omonia'yı (Güney Kıbrıs) eleyen RB Salzburg, play-off'ta Hapoel Tel Aviv'e elendi. 2011-12'de Avrupa Ligi'nde oynayan Red Bull Salzburg, en büyük hayal kırıklığını 2012-13'te yaşadı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lüksemburg'da F91 Dudelange'ye 1-0 yenilen Avusturya ekibine rövanşta 4-3 kazanmak yetmedi.

2013-14'te Fenerbahçe'ye (1-1, 1-3) elenen RB Salzburg, 2014-15'te Qarabağ'ı geçse de play-off'ta Malmö'ye 2-1, 0-3 ile boyun eğdi. 2014-15'te de Malmö Avusturya'da 2-0 yenildiği rakibini evinde 3-0 yenerek eledi.