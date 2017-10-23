Rekorların kırıldığı maçı Tottenham kazandı

Tottenham, Liverpool'u 4-1 yenerken; Premier Lig seyirci rekoru kırıldı. Wembley'deki maçı 80,827 kişi izledi.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane karşılaşmayı 2 golle tamamladı ve takımıyla İngiltere Milli Takımıyla 13 maçta 17. golünü attı. Tottenham'ın diğer golleri Son Heung-min ve Dele Alli'den geldi.

Sezona iyi başlayamayan ancak daha sonra vites yükselten Tottenham bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı ve 2. sıradaki Manchester United'ın ardından averajla 3. sırada yer aldı.

Mauricio Pochettino'nun ekibi, lider Manchester City'nin 5 puan gerisinden zirve takibini sürdürdü. Bu sezon kötü gidişe dur diyemeyen Liverpool ise 9 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 53 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Liverpool bu sonucun ardından 13 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.