Rhodolfo Flamengo'ya imza atıyor

Brezilya’nın Flamengo Kulübü, Rhodolfo’nun transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Kırmızı-siyahlıların futbol direktörü Rodrigo Caetano, Beşiktaş’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacıyı sağlık kontrolünden geçirmesi için kulüp doktoru Marcio Tannure’yi de yanına aldı.

Doktor Tannure’nin geçen sezon Rhodolfo’yu dizinden ameliyat eden doktorlarla da görüşeceği aktarıldı. Tannure, İstanbul’daki kontrolde bir probleme rastlamazsa transfere onay verecek ve İstanbul’da imzalar atılacak.