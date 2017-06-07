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Rhodolfo Flamengo'ya transfer oldu

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Luiz Rhodolfo'yu 1.4 milyon euro karşılığında Flamengo'ya sattı.

Rhodolfo Flamengo'ya transfer oldu
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Spor Toto Süper Ligi'nin 2016/17 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.

Yaşadığı sakatlıklar sonrası bir türlü istenileni veremeyen Luiz Rhodolfo, ülkesi Brezilya'nın yolunu tuttu.

1.4 MİLYON EUROYA SATILDI

Beşiktaş, Brezilya kulübü Gremio'dan 3.300.000 euro fesil bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Rhdolfo'yu 1.4 milyon euro karşılığında Flamengo'ya sattı.

ŞENOL GÜNEŞ KADRODA DÜŞÜNMÜYORDU

Siyah-beyazlı kulübe geldiği sezon iyi işler yapan ancak çapraz bağları koptuktan sonra yaklaşık 1.5 yıldır formaya hasret kalan Rhodolfo, Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmediği için takımdan gönderildi.

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