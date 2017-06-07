Rhodolfo Flamengo'ya transfer oldu

Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

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Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

Arda Turan'ın uçakta kavga ettiği Bilal Meşe'ye "Seni bu uçağa alanın da a... k..." diyerek Yıldırım Demirören'e de küfrettiği öğrenildi.