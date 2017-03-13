Ricardo Quaresma kimdir?

Portekiz Ligi’nde 4 kez şampiyonluk, iki kez de "Taça de Portugal" birinciliği kazanmış olan başarılı futbolcu, Chelsea ile 2009 yılında FA Cup şampiyonluğu, Inter ile ise 2010 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır.

FUTBOLA SPORTİNG'DE BAŞLADI

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo, 26 Eylül 1983 tarihinde, Lisbon, Portekiz’de dünyaya geldi. Futbolla genç yaşlarda, Sporting CP klübünün akademisinde başlayan Quaresma, 2000-2001 sezonunda Sporting CP’nin B takımı kadrosuna alındı, 2001-2002sezonunun başında ise takımın A takımı kadrosuna geçiş yaparak profesyonel oldu.Sporting CP ile ilk sezonuna hızlı bir başlangıç yapan ve de takip eden sezonda başarılı futbolu sürdüren Quaresma, 2002-2003 futbol sezonunda kendisinden beklenen futbolu sergileyemeyince takımın teknik direktörü ile anlaşmazlık yaşadı ve de sezonun bitmesinin ardından Barcelona’ya transfer oldu.

BARCELONA'DA OYNADI

6 milyon euroluk bir bedelle Barcelona’ya transfer olmasını takip eden sezonda büyük sakatlıklar yaşayan genç futbolcu, sadece 10 lig maçında ilk 11’de kendisine yer bulabildi ve sezonu sadece 2 golle kapatmak zorunda kaldı. EURO 2004 sırasında yaptığı bir açıklamayla Frank Rijkaard takımın başında olduğu sürece Barcelona formasını giymek istemediğini söylemesi üzerine takımıyla bağları tamamen kopmuş oldu.

İNTER'LE ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU

2005 yazında, 6 milyon euroluk bir bedelle Porto’ya transfer olan Quaresma, 2004-2008 yılları arasında formasını giydiği Porto’da kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Takımındaki ilk yılında bencil oynayışı ve pas verme yerine zor çalımları denemesi yüzünden eleştirilen futbolcu, kısa süre içerisinde teknik direktörün ve takım arkadaşlarının gözüne girmeyi başararak takımının kilit oyuncularından birisi oldu.

Porto’da geçirdiği 4 yılda toplam 112 lig maçına çıkan ve bu maçlarda 32 gol kaydeden Quaresma, 2008-2009 futbol sezonunun başlangıcında İtalya Ligi şampiyonu Internazionale takımına transfer oldu. Internazinale takımında da umduğunu bulamayan başarılı futbolcu, 2008-2010 yılları arasında bağlı bulunduğu takımdaki iki yılından birisini Chealsea’de kiralık olarak geçirdi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU

Bu iki takımda sahaya çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabilen Quaresma, 13 Haziran 2010 tarihinde, 7.3 milyon euroluk bir bir bedelle Beşiktaş’a transfer oldu.

2000 yılında Portekiz U-17 Milli Takımı ile UEFA Şampiyonu olan başarılı futbolcu, 2003 yılının Haziran ayında, Portekiz-Bolivia arasında oynanan dostluk maçında ilk kez A Milli formayı giyme şansını yakaladı. Quaresma, Portekiz’de 2005 ve 2006 yıllarında Yılın Futbolcusu seçildi ve de 2007 yılında Altın Top ödülünü kazandı.