Ricardo Quaresma'ya 3 teklif var

Transfer için kaynak arayan Beşiktaş, Çin, İspanya ve İngiltere’den transfer teklifleri alan Ricardo Quaresma’nın gelecek sezon satılıp satılmaması konusunda teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekliyor.

ŞENOL GÜNEŞ MEMNUN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yakın çevresine Quaresma konusunda hiç bir şikayetinin olmadığını, geçen yıl yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan yıldız ismin takımın önemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi.

Oyuncusundan memnun olduğu gözlenen Güneş’in vereceği rapor doğrultusunda Quaresma’nın takımdaki kaderi belli olacak.