Rıdvan Dilmen: Advocaat'ı derhal yollarım

Dick Advocaat'ın bazı söylemlerine sert tepki gösteren Rıdvan Dilmen şöyle devam etti, "Advocaat'ın 'bu takımda en fazla 4 futbolcu oynar' dediği söyleniyor. Bu söylemler 'aramızda kalsın' deniliyor ama aramızda kalmıyor. Zaten kendisi söyledi, orta sahadaki oyunculardan hiçbirini beğenmiyormuş, diğerleriyle ilgili de mutlaka yorumlarını yapıyordur. Daha da ötesi televizyonlara çıkıyor bu takım yeteneksiz diyor. Yani bir şampiyon olamaz diyor. İki; yeneneksiz takım hem de taktik disiplinleri yok diyor. Daha da tehlikelisi önce yalandan; Aziz bey ve yönetim Allah'ı var istekli ama ben bir buçuk aydır söylüyorum ama oyuncu alamıyoruz diyor."

'YENİ Mİ ANLADIN?'

Advocaat'ın takım ile ilgili açıklamalarının zamanlamasını eleştiren Dilmen, "Hocam sen 19 maçtır bu takımın başındasın, şimdi mi anladın takımın kalitesiz olduğunu veya anladın da niye insanlara söylüyorsun. Ben çok hayal kırıklığına uğradım. Hocanın bu söylediği 'beni gönderin' demektir" ifadelerini kullandı.

'DERHAL KOVARIM'

Rıdvan Dilmen, bu konuda Fenerbahçe yönetimine ve başkanına iş düştüğünü kaydederek, "Ben yönetim olsam Advocaat'ı derhal yollarım" dedi.